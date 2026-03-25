ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବାପା-ମା’ଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ କଟାଯିବ ଦରମା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ନିୟମ
Salary Deduction: ସମାଜରେ ବଢୁଥିବା ପରିବାରିକ ଦୂରତା ଓ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହେବ।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଐତିହାସିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ A. Revanth Reddyଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ‘ମାତା-ପିତା ସହାୟତା ବିଲ୍’କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା।
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଆଉ କେବଳ ପରିବାରିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗଣାଯିବ।
ଦରମା କଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ନୂଆ ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ, ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ମାତାପିତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କ ବେତନରୁ ୧୫% କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କାଟିବ । ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମାତାପିତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା ହେବ।
ସରକାରୀ ସହିତ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଇନ
ଏହି ଆଇନର ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କମିବା ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ମାତାପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଏବେ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି।