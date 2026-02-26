ହୋଲି ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢ଼ିଲା ଦରମା, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୨ ଲକ୍ଷକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ୭ଲକ୍ଷ
ହୋଲି ଉପହାର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବଢ଼ିଲା ଦରମା
Salary Hike: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ । ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଏବେ ମାସିକ ୭ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬୦୦୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଯାହା ୨୦୧୪ରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବା ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଗୁଣ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ବାରମ୍ବାର ଦରମା ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।
ଉଚ୍ଚ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଯୋଗୀତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛନ୍ତି। TGGENCO, TGTRANSCO ଏବଂ ଡିସକମ୍ସ (TSNPDCL, TSSPDCL)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ମାସିକ ୭ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। GHMCରେ ନିୟମିତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାସିକ ହାରାହାରି ୭୦୦୦୦ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଚାକିରି କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ-୪ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାସିକ ୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
ଦରମା ଗଠନ ଏବଂ ସୁବିଧା
ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ (ଗ୍ରୁପ ୧) ୫୪,୦୦୦–୧୩୩,୦୦୦ ମୂଳ ଦରମା ପାଆନ୍ତି । ସେହିପରି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ (ଗ୍ରୁପ ୨) ୩୮,୮୯୦-୧୧୮,୨୩୦ ପାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ଲାରିକାଲ୍/ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କର୍ମଚାରୀ (ଗ୍ରୁପ ୩) ୩୨,୮୧୦-୯୬,୮୯୦ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ (ଗ୍ରୁପ ୪) ୨୪,୨୮୦–୭୨,୮୫୦ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩.୬୭% DA ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ NPS ଅଧୀନରେ ଆବୃତ।
ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା
ଯଥେଷ୍ଟ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାଜ୍ୟର GSDP ୧୦% ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ। ୨୦୨୫-୨୬ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ୨.୩୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୨.୨୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଛି।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର
ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟି କଲ୍ୟାଣ ଭଳି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ବରାଦ ମିଳିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପେନସନରେ ଉନ୍ନତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।