ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ମାଁ, ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେହି ନଥିଲେ, ଶେଷରେ ମାଆକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ, ପୋଲିସକୁ କହିଲା ଛାତିଥରା କାହାଣୀ…

ତେଲେଙ୍ଗାନା: ବୟସ୍କା ମା’ ଶେଷ କାଳରେ ପୁଅଠାରୁ ଚାହିଁଥାଏ ଆଶ୍ରା । ସାରା ଜୀବନ ପୁଅ ଲାଗି ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଜଣେ ମା ଚାହିଁଥାଏ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳକାମନା । ମା-ପୁଅର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କାଳ କାଳ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କାମାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏଠାରେ ଜଣେ ପୁଅ ତାର ଅସୁସ୍ଥ ମାଆଙ୍କୁ ମଞ୍ଜିରା ନଦୀକୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିଛି। ପିତଲାମ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଏରୋଲା ବଲେୟା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି।
ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସୟାଭ୍ୱା (୭୭) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ପିତଲାମ ମଣ୍ଡଳର ବୋଲକପଲ୍ଲି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ବୋଲକପଲ୍ଲି ଗାଁ ଉପକଣ୍ଠରେ ମଞ୍ଜିରା ନଦୀରେ ଏକ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାଂସୱାଡା ମଣ୍ଡଳର କୋୟାଗୁଟ୍ଟା ଛକରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି
ପୋଲିସ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ବଲେୟା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ, ସାୟାଭ୍ୱା ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ରାତିରେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଇକରେ ବୋଲକପଲ୍ଲି ସେତୁକୁ ନେଇ ମଞ୍ଜିରା ନଦୀକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜଣେ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି
ବଲେୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଏକ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଲେୟାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି।