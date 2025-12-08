ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯକର ଘଟଣା; ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଛୁରା ମାଡ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ…
ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ଯାକଲେ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଛୁରା ମାଡ଼। ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବା ବେଳେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ।
ବିଚ ରାସ୍ତାରେ ଛୁରା ମାଡ କଲେ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କେହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇବାକୁ କରିଲେ ନାହିଁ ସାହସ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ଯରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମେଡଚାଲ-ମାଲକାଜଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଛଅ ଜଣ ଅଜଣା ଲୋକ ଏକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଘଣ୍ଟା ଭେଙ୍କଟରତ୍ନମ ନାମକ ଜଣେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଫୋଷ୍ଟର ବିଲାବଙ୍ଗ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡିବା ପରେ ସ୍କୁଟରରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ ଛଅ ଜଣ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଅଟକାଇଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଛୁରୀ ଥିଲା। କେହି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଛୁରୀ ଭୁଶିବା ବେଳେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଏପରିକି ବେକରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଛୁରା ମାଡ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭେଙ୍କଟରତ୍ନମଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଥିଲା।
ଘଠଣାସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସାହସ କରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ ପୁରା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ମିଳିଛି ଯାହାକି ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।