ପ୍ରତିଶୋଧ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ? ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଓ ନିଜ ପତ୍ନୀ-ପୁଅଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ଗଳା କାଟିଦେଲା

ପ୍ରତିଶୋଧ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ? ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଓ ନିଜ ପତ୍ନୀ-ପୁଅଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ଗଳା କାଟିଦେଲା
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇବା ପରେ ରାଜକୁମାର ନିଜ ମାଆ ଓ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ମରିବି...।
ହାଇଦ୍ରାବା: ପ୍ରତିଶୋଧ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ? ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ବେଲରେ ଆସି ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଲେ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କଲେ। ତା’ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଆଙ୍କ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ମାଆ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମରିବି…। ଏପରି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଓ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଘଟିଛି।
ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲା ଶାବାଦ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୈବଲଗୁଡାରେ ମେ’ ୧୬ ତାରିଖରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ରାଜ କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ଧାରା ୧୧ ଓ ୧୨ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ହେଲେ ରାଜ କୁମାର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଛ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରାଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୭ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଷ୍ଟେସନ ବେଲ ଦେଇଥିଲା।
ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ରାଜକୁମାର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ନିଶା ଚଢିଗଲା। ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଦୈବଲଗୁଡା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ସାଥୀରେ ନେଇଥିଲା ଛୁରୀ। ସେ ପ୍ରଥମେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମହିଳା ଚିତ୍ୟାଲା ରୁକ୍କମ୍ମା(୬୫)ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପରେ ଚିତ୍ୟାଲାଙ୍କ ପରିବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ(୪୫)ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା, ନିଜ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ସରିତା(୩୦), ୩ ବର୍ଷର ପୁଅ ପରୀକ୍ଷିତ, ୨ ବର୍ଷର ପୁଅ ଦୈବିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅତି ବୀଭତ୍ସ ଭାବେ ଛୁରୀରେ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇବା ପରେ ରାଜକୁମାର ନିଜ ମାଆ ଓ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ମରିବି…।
ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫୋନ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ତରୁଣ ଯୋଶୀ ଓ ଉପ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗେଶ ଗୌତମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି।