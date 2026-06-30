ବକେୟା ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଠିକାଦାର
ବାକି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଏ ଅଫିସ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବକେୟା ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ବକେୟା ଟଙ୍କା ନପାଇବାରୁ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଠିକାଦାର। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏପରି ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ।
ଖମ୍ମମ ଚଲ୍ଲା ଆୟୋଧ୍ୟା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ‘ମାନା ଉରୁ ମାନା ବାଡ଼ି’ ଯୋଜନାରେ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟଅଟକଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାମର ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ଠିକାଦାର କାମ କରିଥିଲେ। କାମ ବାବଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ସ୍କୁଲ କାମ ସରିଥିଲେ ବାକି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା।
ବାକି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଏ ଅଫିସ୍ ସେ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବକେୟା ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଠିକାଦାର ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କବାଟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସ୍କୁଲ ଗେଟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ।
ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ପିଲାମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବହୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଠିକାଦାର ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରୁ ତାଲା ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଠିକାଦାର କହିଛନ୍ତି; ଧାର ଉଧାର କରି ସ୍କୁଲ କାମ ସାରିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ଧାର ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି। ହେଲେ ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସୁଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଟଙ୍କା ନମିଳିଲେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଠିକାଦର କହିଛନ୍ତି।
ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ଏନ.ଭି. ସୁବାଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସରକାର ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲନ୍ତି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର।