୬ ନରହନ୍ତା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା; ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ରାଜକୁମାର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ନିଶା ଚଢିଗଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ସେ ଦୈବଲଗୁଡା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ସାଥୀରେ ନେଇଥିଲା ଛୁରୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାରେ ଘଟିଥିବା ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା। ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ୨ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତଦେହ ପାଖରୁ କୀଟନାଷକ ବୋତଲ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଜାରଲା ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଦେଖି ୧୦୦ରେ ଡାଏଲ କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ଏକ ବିଷ ବୋତଲ ପାଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡାକିଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଦୈବଲଗୁଡାରେ ମେ’ ୧୬ ତାରିଖରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ରାଜ କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ଧାରା ୧୧ ଓ ୧୨ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ହେଲେ ରାଜ କୁମାର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଛ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରାଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୭ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଷ୍ଟେସନ ବେଲ ଦେଇଥିଲା।
ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ରାଜକୁମାର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ନିଶା ଚଢିଗଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ସେ ଦୈବଲଗୁଡା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ସାଥୀରେ ନେଇଥିଲା ଛୁରୀ। ସେ ପ୍ରଥମେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମହିଳା ଚିତ୍ୟାଲା ରୁକ୍କମ୍ମା(୬୫)ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପରେ ଚିତ୍ୟାଲାଙ୍କ ପରିବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ(୪୫)ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତା’ପରେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା, ନିଜ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ସରିତା(୩୦), ୩ ବର୍ଷର ପୁଅ ପରୀକ୍ଷିତ, ୨ ବର୍ଷର ପୁଅ ଦୈବିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅତି ବୀଭତ୍ସ ଭାବେ ଛୁରୀରେ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋରେନସିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଘଟଣାକୁ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି।