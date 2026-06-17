NEET Re-Exam: ଜୁନ୍ ୨୨ ଯାଏଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଉପରେ କାହିଁକି ହେଲାନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଜୁନ୍ ୨୨ ଯାଏଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଉପରେ କାହିଁକି ହେଲାନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
NEET Re-Exam: ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ହେବାକୁ ଥିବା NEET Re-Exam ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ସାମୟିକ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା (NTA) ର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ (IT Act) ର ଧାରା ୬୯A ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
ଏହି ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୟିକ ଭାବେ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, କେବଳ Telegram କୁ କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା, WhatsApp କୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହା ଏହି ଦୁଇଟି ଆପ୍ର କାମ କରିବା ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଏଥିସହ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଚିନ୍ତିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି ନେଟୱର୍କରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
କେବଳ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍, ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ କାହିଁକି ନୁହେଁ?
ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର ‘ମେସେଜ୍ ଏଡିଟିଂ’ ଫିଚର୍। NTA ର କହିବା କଥା ହେଲା, ଜାଲିଆତି କରୁଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବାର ମିଛ ପ୍ରମାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର୍ର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ, ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ତଦନ୍ତରେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନାହାନ୍ତି।
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଆକାରରେ ପବ୍ଲିକ୍ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ।
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ରେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ସୀମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଢାଞ୍ଚା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚରୁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା ନେଟୱର୍କଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ରେ ନୁହେଁ।
ମେସେଜ୍ ଏଡିଟିଂ: ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲାଉଥିବା ଆଡମିନ୍ମାନେ ପୁରୁଣା ମେସେଜ୍କୁ ଏଡିଟ୍ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ଆପ୍ରେ ପୁରୁଣା ଟାଇମ୍ କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ମେସେଜ୍ ଏଡିଟ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଫିଚର୍ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଠକମାନେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା।
ପବ୍ଲିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍: ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏକ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ ପାୱାରହାଉସ୍, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ।
WhatsApp ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବେଶ୍ ସୀମିତ
ସରକାର ଏହି ତଦନ୍ତରେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଉପରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦିଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୁଜବ ବା ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଭଳି ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ପବ୍ଲିକ୍ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ।