ଗୋପନ ବିବାହ କଲେ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ଗୋପୀ ବୋହୂ,୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାଛିଲେ ଜୀବନ ସାଥୀ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କଲେ ଫଟୋ । ସାଧାରଣ ଥିଲା ବାହାଘର ।
ମୁମ୍ବାଇ: ସାଥ୍ ନିଭାନା ସାଥିୟା ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିୟା ମାନେକ (39) ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ actor ବରୁଣ ଜୈନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଜିୟା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଜିୟା ମାନେକ
ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଜୀୟା ସୋସିଆଲ ମେଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି – ଭଗବାନ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ପ୍ରେମରେ, ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ, ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟ। ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛୁ।
ଫଟୋରେ ଜିୟାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନେଲି ଶାଢ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ସେ ସାଉଥ ଟେମ୍ପଲ ଡିଜାଇନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଆ ମାନେକ ଏବଂ ବରୁଣଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା।
ଜିଆ ମାନେକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସାଥ ନିଭାନା ସାଥିଆ, ତେରା ମେରା ସାଥ ରହେ, ଜିନି ଅର ଜୁଜୁ ଏବଂ ମନମୋହିନୀ ଭଳି ସୋ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାଥ ନିଭାନା ସାଥିଆଙ୍କଠାରୁ ନାମ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ | ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଗୋପନ ରଖନ୍ତି |