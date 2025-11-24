୨ ମିନିଟ୍ ମାଗିଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା!
ହଠାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବା ପରେ, ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ଦଳ ଗୌହାଟୀରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତକୁ ମାତ୍ର ୨୦୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨୮୮ ରନର ଲିଡ୍ ଦେଇଥିଲା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ୨୮୮ ରନର ଲିଡ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫଲୋ-ଅନ୍ ଲାଗୁ କରିନଥିଲା।
ହେଲେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ପଡ଼ିଆରୁ ଫଲୋ-ଅନ୍ ଲାଗୁ ନକରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କୁ ଫଲୋ-ଅନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ବାକି ଥାଇ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ।
ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା କାହିଁକି ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ:
ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ପଳାଇଯିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଦଳ ପରିଚାଳନାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇ ସିଧା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ବାଭୁମା ପରେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଥିବା ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପିଚ୍ ଉପରେ ଏକ ହାଲୁକା ରୋଲର ଚାହୁଁଛି। ବାଭୁମା ଏହି ଦାବି କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଚ୍ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, କାରଣ ଭାରତ ଏହି ପିଚ୍ ଉପରେ ଶେଷ ଇନିଂସ ଖେଳିବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଲିଡ୍ ପାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଫଲୋ-ଅନ୍ ଲାଗୁ କରିନାହିଁ।
ମାର୍କୋ ଜାନସନଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ:
ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବା ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ଏହି ବାମହାତୀ ବୋଲର ମାତ୍ର ୪୮ ରନ ଦେଇ ଛଅଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଜାନସେନ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ କରି ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଜାନସେନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ହାର୍ମର ତିନୋଟି ଏବଂ ମହାରାଜ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।