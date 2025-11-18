ରେକର୍ଡ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ଯାପଟେନ; ଭାରତୀୟ ମଇଦାନରେ ଲଢି ରେକର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି ବାଭୁମା…
୩୧ ରନ କଲେ ରେକର୍ଡ କରିବେ ଏହି ଖେଳାଳି
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଖୁବଶୀଘ୍ର ରେକର୍ଡ କରିବେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଖେଳାଳି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୨ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ଯାଚରେ ତାଙ୍କର ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟିର ବାରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ।
ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୫୫ ରନ କରି ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଭଳି ଫର୍ମ ବଜାୟ ରୁହେ ତେବେ ସେ ଏକ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବେ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା: ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ଗୌହାଟୀର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ, ବାଭୁମା ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ୧୦୦୦ ଟେଷ୍ଟ ରନ ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ, ବାଭୁମା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୧ ଟେଷ୍ଟରେ ୧୯ ଇନିଂସରେ ୯୬୯ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତ୍ର ୩୧ ରନ କରି, ବାଭୁମା ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ୧୦୦୦ ଟେଷ୍ଟ ରନ ପୂରଣ କରିବେ, ଏବଂ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ନବମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଖେଳାଳି ହେବେ।
ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଖେଳାଳି:
ଗ୍ରୀମ୍ ସ୍ମିଥ୍ – ୮୬୪୭ ରନ୍
ହାନ୍ସି କ୍ରୋନିଏ – ୨୮୩୩ ରନ୍
ଫାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେସି – ୨୨୧୯ ରନ୍
ହର୍ବି ଟେଲର – ୧୪୮୭ ରନ୍
ଡାଲି ନୋର୍ସ – ୧୨୪୨ ରନ୍
ଟ୍ରେଭର ଗୋଡାର୍ଡ – ୧୦୯୨ ରନ୍
ଜ୍ୟାକି ମ୍ୟାକଗ୍ଲୁ – ୧୦୫୮ ରନ୍
କେପଲର୍ ୱେସେଲ୍ସ – ୧୦୨୭ ରନ୍
୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜୟ ପରେ, ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ, ବାଭୁମା କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ୧୨୪ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜବାବରେ ଭାରତ ୯୩ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।