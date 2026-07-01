ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗର୍ଭବତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ: ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
୨୦୨୩ ମସିହା ମେ ୧୩ ତାରିଖର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜକର ନାମ ବିଜୁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହା ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂଜକର ନାମ ବିଜୁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲାରାହାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲା ପୂଜକ ବିଜୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ମାନସିକ (ଧାର୍ମିକ ବ୍ରତ) ରଖି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂଜକର ଏହି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମହିଳା ଜଣକ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା।
ପୂଜକର କଥାରେ ଦମ୍ପତି ଜଣକ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ସେହି ପୂଜକ ସହ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜକ ବିଜୁ ପଣ୍ଡା ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫୋନ୍ରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ପୂଜକ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା।
ମହିଳା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ୯ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜକ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଓ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କଳିଝଗଡ ସମୟରେ ପୂଜକ ରାଗରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କିରୋସିନି ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା।
ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଧିକ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂଜକ ବିଜୁ ପଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟିବାର ୩ ବର୍ଷ ପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶେଷ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି, “ମୃତ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିବାରୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପୂଜକ ଜଣକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଥିଲା। ଯଦି ମହିଳା ଜଣକ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ପୂଜକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥିଲା।”
ସରକାରୀ ଓକିଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ପୂଜକ କଥାରେ ରାଜି ହେବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବା ବେଳକୁ ସେ ୯ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ପୂଜକ ସହ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜକ ବିଜୁ ପଣ୍ଡା ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫୋନ୍ରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ପୂଜକ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହା ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ କାରଣକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପୂଜକ ବିଜୁ ପଣ୍ଡା ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। କଲାରାହାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୧୭ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ୨୪ ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ (ଦଲିଲ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ପଣ୍ଡାକୁ ଦଫା ୩୦୨ (ହତ୍ୟା) ଅଧୀନରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।”
ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ୧୯ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ୨୪ ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ବା ଦଲିଲ୍ ଆଧାରରେ ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।