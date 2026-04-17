ଏମିତି ବି ହୁଏ ଚୋରି! ଶନି ଦେବଙ୍କ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ସବୁ ଲୁଟିନେଲା ଚୋର

By Jyotirmayee Das

Balasore: ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନୀଳଗିରି ସବ୍‌-ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଔପାଦା ବ୍ଲକ୍‌ର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୋଲିଗାଡ଼ି ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଚୋରମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ ଚୋରମାନେ ଗାଁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରୂପା ମୁକୁଟ, କଙ୍କଣ, ପାଦର ଆଠି, ଭଗବାନ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ମୁକୁଟ, ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଲକେଟ୍‌, ଚେନ୍‌ ଓ ରୂପା ପାତ୍ର ସହିତ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରିନେଇଥିଲେ।

ତାପରେ ଚୋରମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଚୋରି ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ଅଜବ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚୋରମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ, ଏହା ଚୋରମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କରିଥିବେ।

ଜାଣନ୍ତି କି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି…

ଟ୍ରେନରେ ଏମାନେ କରିପାରିବେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା,…

ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ରୂପା ମୁକୁଟ, ସୁନାର ଲକେଟ୍‌, କଙ୍କଣ, ପଇତା, ପାଦଚଲା ଓ କାନ କୁଣ୍ଡଳ ଭଳି ଅନେକ ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରରୁ ମୋଟେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ଏତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସାଇକେଲ୍‌ ମଧ୍ୟ ଚୋରମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି।

ଘଟଣାର ସୂଚନା ମିଳିବା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ୍‌ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି।

ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନି, ବରଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଜାଣନ୍ତି କି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି…

ଟ୍ରେନରେ ଏମାନେ କରିପାରିବେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା,…

School Closed: ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ…

JIOର ଦମଦାର୍ ଅଫର୍, ମାତ୍ର ୪୪ ଟଙ୍କାରେ ବର୍ଷେ…

