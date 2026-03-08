ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମା’ ପାର୍ବତିଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଯୁବକ, ଆଉ ତା’ ପରେ…
Chamba’s Jalpa temple: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ସିଲ୍ଲାଘାଟ ଅଞ୍ଚଳର କଲୁ ଗାଁରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଜଲ୍ପା ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଲ୍ପା ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେବୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି।
ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫:୦୦ ଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କପଡ଼ା ଜାଳି ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ, ଖବରଟି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏସଏଚଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପରାଧ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଏସଏଚଓ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି ଚମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି
ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବିରୋଧ କରି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଉଥିବା ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଠୋର ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଉ ଏବଂ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ
ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।