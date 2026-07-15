ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିରେ ଝିଅ ବାସନ୍ଦ! ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେନି ସମର୍ଥକ

ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିରେ ଝିଅ ବାସନ୍ଦ! ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେନି ସମର୍ଥକ
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପଦ୍ମନାଭମ୍ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ପଦ୍ମନାଭମଙ୍କୁ ନାଁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜନୀତି ପାଖରେ ହାର ମାନିଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସମର୍ଥନ। ମାଆ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି। ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟାଣୁଆ ‘କାପୁ’ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି କାକିନାଡା ଜିଲ୍ଲା କିରଲମପୁଡି ଗାଁର ମୁଦ୍ରଗଡା ପଦ୍ମନାଭମ। ସେ ପିଥାପୁରମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜନମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ୱାଇଏସ୍ଆରରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।
ତେବେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପଦ୍ମନାଭମଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ଜନସେନା ମୁଖ୍ୟ ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପଦ୍ମନାଭମ୍ଙ୍କ ଝିଅ ବାର୍ଲାପୁଡି କ୍ରାନ୍ତି। ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ‘କାପୁ’ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ବୋଲି କହିଥିଲେ।
କ୍ରାନ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ବାପା ପଦ୍ମନାଭମ୍। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କରିଥିଲେ; ‘ଯଦି ମୁଁ ପିଥାପୁରମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ହରାଇ ନପାରିବେ, ତାହାହେଲେ ନିଜ ନାମ ପଦ୍ମନାଭମ ରେଡ୍ଡୀରେ ବଦଳାଇ ଦେବି।’ ସେ ପିଥାପୁରମ୍ରୁ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ।
ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପଦ୍ମନାଭମ୍ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ପଦ୍ମନାଭମଙ୍କୁ ନାଁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ‘ମୁଦ୍ରଗଡା ପଦ୍ମନାଭମ’ ନିଜ ନାଁ ବଦଳାଇ ‘ପଦ୍ମନାଭ ରେଡ୍ଡୀ’ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଝିଅଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ କହିଥିଲେ; ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ରାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ’ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବନାହିଁ।
“କାପୁ” ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏହି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ୱାଇଏସ୍ଆର କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କିରଲମପୁଡିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନିଜ ସମର୍ଥକମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତି। ହେଲେ କ୍ରାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୁଧ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ କ୍ରାନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପଦ୍ମନାଭମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଅନୁଗାମୀ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠେଲାପେଲା ଭିତରେ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। କ୍ରାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଥିବା ଫ୍ରିଜର କଫିନ ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ରହିବା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ।
ବୁଧବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଟେଲିଫୋନିକ୍ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଦ୍ରଗଡା ପଦ୍ମନାଭମ ଚାରି ଥର ବିଧାୟକ, ଥରେ ସାଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେବା କରିଛନ୍ତି।