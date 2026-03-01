ଇରାନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବ ଭାରତ, ସହିବ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିବ ମହଙ୍ଗା ମାଡ
Iran-Israel War: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ତା’ପରେ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୁଦ୍ର ପଥ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏକ ଉତ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ହର୍ମୁଜ୍ ର “ଆଂଶିକ ଅବରୋଧ” ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା କେବଳ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ସମୁଦ୍ରରୁ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛି।
ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଏଲଏନଜି ପରିବହନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ମାଲ ପରିବହନର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ବିପଦରେ ଅଛି।
ଜାହାଜ ପରିବହନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଲାପର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ହର୍ମୁଜ୍ ନିକଟରେ ଅତି କମରେ ୧୧ଟି ବଡ଼ ଏଲଏନଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ର ବିଶାଳ ଧାଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ଜାହାଜ ମାଲିକମାନେ ଆଉ ବିପଦ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଏପରି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ପୁନଃପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମଗ୍ର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବ।
ଭାରତର ‘ଜୀବନ ରେଖା’ ବିପଦରେ
ଭାରତ ପାଇଁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ୨୦୨୬ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାର ଗଣିତ ଭୟଙ୍କର। ଭାରତ ଏହାର ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ପ୍ରାୟ ୫୦% – ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨.୬ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆମଦାନୀ କରେ।
ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ, ଯେପରିକି ଇରାକ, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ ଏବଂ କୁୱେତ, ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ବାଧା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ନ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଏବଂ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି
ଆମେରିକା ନୌସେନା ଆରବ ଉପସାଗର, ଓମାନ ଉପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆରବ ସାଗରକୁ “ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ୍ର” ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀସର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର UKMTO ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜପଥର ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ସମାନ।
ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବଳପ୍ରୟୋଗର ଆଶଙ୍କା
ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କେବଳ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଏହା ଜଟିଳ ଆଇନଗତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଚାର୍ଟର ଏବଂ କାର୍ଗୋ ମାଲିକମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘଟଣା ଉପୁଜାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, GPS ଜାମ୍ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ନାବିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ବିପଦ ଆଉ କେବଳ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଗ୍ରସିତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।