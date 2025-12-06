ରଣବୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଫିକା ପଡିଲା; ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ଫିଲ୍ମ ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିଲା, ଧନୁଷଙ୍କ କ୍ରେଜ ବଢିବା ସହିତ କଲେକ୍ସନ ଦୁଇଗୁଣା…
ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା "ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ"!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି “ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ”। ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ବି ପଛରେ ପକାଇଲା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର।
କ୍ରିତି ସାନନ୍ ଏବଂ ଧନୁଷଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ” ସିନେମା ହଲରେ ହିଟ୍ ହୋଇଛି। ୨୮ ନଭେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରତିଦିନ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହାର ଦୃଢ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ସହିତ, “ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ” ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବଜେଟକୁ କ୍ରସ କରିସାରିଛି। “ଧୁରନ୍ଧର” ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।
“ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ” ରିଲିଜ୍ ହେବାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୮୫.୫୫ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ବଜେଟ୍ ର ୧୦୦% ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ” ର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ମାତ୍ର ୮୫ କୋଟି ଥିଲା। ତଥାପି, ହିଟ୍ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, କ୍ରିତି ଏବଂ ଧନୁଷଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ବଜେଟ୍ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡିବ।
‘ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ’ କାଟିଲା ‘ଧୁରନ୍ଧର’ ରେକର୍ଡ:
ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ‘ଧୁରନ୍ଧର’ ଗତକାଲି ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହି ମୁକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ‘ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ’ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ’ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ୩.୬୫ କୋଟି ଗତକାଲି ରାତି ୧୧ ସୁଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ୮୯.୨୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ତେରେ ଇସ୍କ ମେ’ ‘ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ-୨’ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ:
‘ତେରେ ଇସ୍କ ମେ’ ‘ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ-୨’ର ଅଷ୍ଟମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ସହିତ ଏହାର ଲାଇଫଟାଇମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବଲିଉଡ ହଙ୍ଗାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏବଂ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୮୮.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।
‘ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ-୨’ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ‘ତେରେ ଇସ୍କ ମେ’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଜାତ’, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୯୦.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଦିନ ବଢିବା ସହ କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଆଗକୁ ଅଧିକ ଆୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।