ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଲା ଧୁରନ୍ଧର, ୧୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ହେଲା ସାମିଲ୍, କରୁଛି ବମ୍ପର ଆୟ

By Jyotirmayee Das

Tere Ishq Mein: ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରାୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ”କୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଭଲପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟି ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛି । ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ବେଶ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । “ଧୁରନ୍ଧର” ଭଳି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ “ତେରେ ଇସ୍କ ମେ” ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନାହିଁ ।

‘ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ’ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍: ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାରରେ ୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଫିଲ୍ମର ନବମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ନବମ ଦିନରେ ୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତେବେ ଏହାର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୯୨.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ।

ଫିଲ୍ମଟି ୧୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ଯଦି ଏହା ଏହି ହାରରେ ରୋଜଗାର ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର  ୧୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଧନୁଷଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି।

ଧନୁଷଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରାଞ୍ଝନା ୬୦.୨୨ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମିଲର୍ ୩.୧୪ କୋଟି, କୁବେର ୨.୧୭ କୋଟି ଏବଂ ରିଆନ୍ ୧.୭୪ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଷଷ୍ଠ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ। ଏହା ଲୁକା ଚୁପିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ୯୪.୦୯ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା।

ଏହା ତେରୀ ବାତୋଁ ମେଁ ଐସା ଉଲଜା ଜିୟା ୮୫.୧୬ କୋଟି, କ୍ରୁ ୮୧.୯୫ କୋଟି, ଭେଡିଆ ୬୮.୬୭ କୋଟି ଏବଂ ହିରୋପନ୍ତି ୫୨.୭ କୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କୃତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁକୁ ଟପ୍ କରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆଦିପୁରୁଷ, ଦିଲୱାଲେ ଏବଂ ହାଉସଫୁଲ ୪। ଆଦିପୁରୁଷ ୧୪୭.୯୨ କୋଟି, ଦିଲୱାଲେ ୧୪୮.୪୨ କୋଟି ଏବଂ ହାଉସଫୁଲ ୪ ୨୧୦.୩ କୋଟି ଆୟ କରିଛି।

 

