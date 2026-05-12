ପ୍ରଥମେ ୧୫, ଏବେ ୯.. ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ନୂଆ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ, ଏମାନଙ୍କୁ କରୁଛି ଟାର୍ଗେଟ୍, କାବୁଲ୍ ସହ ଲିଙ୍କ୍

By Jyotirmayee Das

Terrorist Attack: ପାକିସ୍ତାନର ବନ୍ନୁ ପରେ ଏବେ ଲକ୍କୀ ମାରୱାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୯ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ (TTP) ଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଟିଟିପିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ରକ୍ତପାତ କରୁଛି?

‘ଇତିହାଦ-ଉଲ୍-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ’ ନେଲା ଦାୟିତ୍ୱ

ବିବିସି ଉର୍ଦ୍ଦୁର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଇବରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ‘ଇତିହାଦ-ଉଲ୍-ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ’ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନର ସ୍ଥାପନା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତିନୋଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସଲାମିକ କ୍ରାନ୍ତି, ଲସ୍କର-ଏ-ଇସଲାମ ଏବଂ ହାଫିଜ ଗୁଲ ବାହାଦୁର ମିଶି ଏହି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ହାଫିଜ ଗୁଲ ବାହାଦୁର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିନେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ‘ଗୁଡ୍ ତାଲିବାନ’ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ।

ସୁସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ

ଏହି ସଂଗଠନ ସିଧାସଳଖ ସେନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପୁରଣ କରୁଛି । ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପସ୍ତୋ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ତଥା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି।

କାବୁଲ ସହ ରହିଛି କି ସମ୍ପର୍କ?

ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ସମ୍ପର୍କ କାବୁଲ ସହ ରହିଛି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଥାଇ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଉଛି।

TTP ରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଫିଜ ଗୁଲ ବାହାଦୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ସମୟରେ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ସଂଗଠନରେ ଟିଟିପିର ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ କଠୋର ଇସଲାମିକ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା।

