ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଥାନାକୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ଅନେକ ପୋଲିସ ମୃତ

ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଥାନାକୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ

By Jyotirmayee Das

Pakistan Attack: ଥରିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ । ତ୍ମଘାତୀ କ୍ରମଣରେ ଦୋହଲିଲା ପାକିସ୍ତାନ । ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପାଖ୍‌ତୁନଖ୍ୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ଅତିକମରେ ୩ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବନ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଫତେଖେଲ୍ ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଥାନା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କେତେ ହୋଇଗଲା…

“କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ କଂଗ୍ରେସ, ମୌକା ଦେଖି…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଖାଇବର ପାଖ୍‌ତୁନଖ୍ୱାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ସୋହେଲ୍ ଆଫ୍ରିଦି ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଖାଇବର ପାଖ୍‌ତୁନଖ୍ୱାର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ଦେଶର।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଭୁଲ୍ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦେଶ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନ ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ବଢୁଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କେତେ ହୋଇଗଲା…

“କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ କଂଗ୍ରେସ, ମୌକା ଦେଖି…

ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ TVK…

ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ହେବେ ଆସାମର…

1 of 26,877