ଖେଳ କୁଦ ବୟସରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଚଲାଇବା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କୀ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ ଦେଉଛି ବେଲଜ୍ଜ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନ

ପାକିସ୍ତାନ ଓ PoKରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ, ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରେନୱାଶ

By Jyotirmayee Das

PoK Terror School: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଏବେ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ୭ ରୁ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ‘ଶିଶୁ ଜିହାଦୀ’ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ଏବଂ ଆତଙ୍କୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜିହାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଉଛି।

ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭତ୍ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ, ମାସିକ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପିଓକେର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି।

ପିଲାମାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ୱାସ୍

ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଜିହାଦୀ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା।

ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି

ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପରିସର ବାହାରେ ପରିଚାଳିତ ଜିହାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜିହାଦୀ ତାଲିମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ତୁଳନାରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିଛି

ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍କୁଲରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବାହାୱାଲପୁର, ଲାହୋର, ମୁରିଦକେ ଏବଂ କରାଚୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂଗଠନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ‘କାଶ୍ମୀର ଜିହାଦ’ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିରାଶାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହି ରଣନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ମୌଳବାଦ ଆଡ଼କୁ ନେବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି।

