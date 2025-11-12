ଇସଲାମାବାଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବଢି଼ଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ

ଇସଲାମାବାଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବଢି଼ଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା

By Jyotirmayee Das

Terrorist Attack In Islamabad: ପାକିସ୍ତାନରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 

ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି)କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ନ୍ୟାୟିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବାହାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନର ୱାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୱାନା କ୍ୟାଡେଟ୍ କଲେଜ ଉପରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୧୮ ପେଶାୱାର ସ୍କୁଲ ଆକ୍ରମଣ ପରି ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମେ ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା; ପରେ ସୁଟକେସରେ…

Hindu Mythology: ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି…

ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସୀମିତ ଓଭର ସିରିଜ୍ ବାତିଲ କରିଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଦଳ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳି ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । 

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୯ରେ, TTP ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ବସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବିଦେଶୀ ଦଳ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରଥମେ ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା; ପରେ ସୁଟକେସରେ…

Hindu Mythology: ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି…

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଡିଆକୁ…

8th Pay Commission: 8ମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା…

1 of 5,187