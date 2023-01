ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼: ୩ ମୃତ, ୭ ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଗୁଳି ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଠ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମି ଘେରାବନ୍ଦି କରି ତଲାସି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଡିଜିପି ଜମ୍ମୁ ମୁକେଶ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜୌରୀ ଉପର ଡାଙ୍ଗ୍ରି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ଘରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଆହତ ଦୁଇ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଠ ଜଣ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଜିଏମସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଳି ଅଛି ।

3 people killed & 7 others injured in firing incident in Dangri area of Rajouri. Injured are being treated. Police & Dist administration have reached the spot. Multiple bullet injuries found on the body of injured: Dr Mehmood, Medical Superintendent, Associated Hospital, Rajouri https://t.co/obY9JP0NE6 pic.twitter.com/oG4VsXIWKH

— ANI (@ANI) January 1, 2023