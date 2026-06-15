ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ… ସଫଳ ହେଲା LRLACMର ପରୀକ୍ଷଣ
LRLACM ମିସାଇଲ ମିଶନର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛି। ପ୍ରପଲସନ, ଗାଇଡେନ୍ସ, ନେଭିଗେସନ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ୱାରହେଡ ଡେଲିଭରିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଦେଶରେ ତିଆରି ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ (LRLACM)ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ (ଡିଆରଡିଓ) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପୂରା ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
LRLACM ମିସାଇଲ ମିଶନର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛି। ପ୍ରପଲସନ, ଗାଇଡେନ୍ସ, ନେଭିଗେସନ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ୱାରହେଡ ଡେଲିଭରିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
ଡିଆରଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ ସହ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଖଜଖଇଉଗ ଟ୍ରାୟଲ ସମୟରେ ସଠିକ ମିଡକୋର୍ସ ଓ ଟର୍ମିନାଲ ଫେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଇଛି।
ଡିଆରଡିଓ ବଢାଇଲା ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପାୱାର
ରେଞ୍ଜ, ଫ୍ଲାଇଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଏଡହେରେନ୍ସ ଓ ଟାର୍ଗେଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପାରାମିଟର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଭରସା ଦେଇଛି। ଏହି ସଫଳ ଟ୍ରାୟଲର ରଣନୈତିକ ଓ ଅପରେସନାଲ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲମ୍ବା ଦୂରତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ-ଆଟାକ୍ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବଢାଇବ।
ଡିଆରଡିଓ କହିଛି; ମିସାଇଲର ସବସିଷ୍ଟମକୁ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଫାର୍ମମାନଙ୍କର ମଜବୁତ ଭାଗିଦାରୀ ସହ ଦେଶ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଡିଫେନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେସ୍ ତିଆରି କରିବା।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ LRLACMର ସଫଳ ଫ୍ଲାଇଟ-ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡିଆରଡିଓ ଟିମ୍ ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତଥା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓ ଡିଆରଡିଓର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ସଫଳ ଫ୍ଲାଇଟ-ଟେଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
LRLACMରେ କ’ଣ ଖାସ୍?
ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ (LRLACM) ଏକ ସବସୋନିକ, ସରଫେସ-ଲଞ୍ଚଡ୍ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ। ଯାହାକୁ ଲମ୍ବା ଦୂରତାରେ ସଠିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିରନ୍ତର ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଏକ ଟର୍ବୋଫ୍ୟାନ ବା ଟର୍ବୋଜେଟ ପ୍ରପଲସନ ୟୁନିଟ, ମଝିରେ ଗାଇଡେନ୍ସ ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ ନେଭିଗେସନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଇନର୍ସିଆଲ ନେଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆଦି ଲାଗିଛି। କମ ଉଚ୍ଚତା ବା ଭୂମିକୁ ଲାଗି ଉଡିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଖଜଖଇଉଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାଇ-ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକ ୱାରହେଡ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନର ରିସ୍କ କମାଏ।