ଏହି ୧୫ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଅଜିତ ଅଗରକ, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଲେକ୍ସନ ଆଜି
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟିମରେ ସ୍ଥାନ । ଆଉ କେଉଁମାନେ ପଡ଼ିବେ ବାଦ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପି ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ନୂତନ ଚକ୍ରରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।
ସିରିଜ୍ ୨ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ହେବ। ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପରେ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଆଶା ବୁଧବାର ସମାଧାନ ହେବ।
ଅନଲାଇନରେ ଦଳ ଚୟନ
ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିସିସିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ବୁଧବାର ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିବେ। ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ବିଚାରକୁ ନେଇ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ତଥାପି, ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଏକକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ କି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯିବ।
ବୁମରା ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ତଥାପି, ଏହି ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ ସହିତ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଲଗାତାର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୟନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି।
ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆୟର ରେଡ-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ଏବଂ ବିସିସିଆଇକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆୟରଙ୍କ ଚୟନକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି।
ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବୁମରାହ, ଯିଏ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ବିସିସିଆଇକୁ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି।
ବୁମରାହଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳେ, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନେ ତା’ପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କେବଳ ତିନି ଦିନର ବିରତି ପାଇବେ। ଫାଇନାଲ୍ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବୁମରାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଷ୍ଟାର ପେସରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ନୂତନ ପରିମାଣ ଯୋଡ଼ିଛି।
ଯାଞ୍ଚର ଅଧୀନ
କରୁଣ ନାୟାର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ନାୟାର ପ୍ରାୟ ଆଠ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପାଇଥିବା ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ୨୫ ହାରରେ ମାତ୍ର ୨୦୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ତାଙ୍କର ଚୟନ ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ।
ଏହି ସମୟରେ, ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ପିନ୍-ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଫେରିପାରନ୍ତି।