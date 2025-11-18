ଭାରତର ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମିଳେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ମଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କାଚ ବୋତଲ ଠାରୁ ଏହା କେତେ ଶସ୍ତା
ଉପରୁ ଦେଖିବାକୁ ଜୁସ ପରି ହେଲେ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଥାଏ ଦାମୀ ମଦ, ଟେଟ୍ରା-ମଦ କ'ଣ ଏବଂ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ବିକ୍ରି ହୁଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଜୁସ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପ୍ୟାକେଟ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରେ ଲୁଚାଇ ନେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ।
ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଦୁଇଟି ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ମଦ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ।
ଦେଶର କେଉଁଠାରେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ମଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ: ଟେଟ୍ରାପ୍ୟାକ୍ ମଦ ହେଉଛି ବୋତଲ ବଦଳରେ କାଗଜ-କାର୍ଟନ୍ ପ୍ୟାକେଜରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଦ, ଯାହା ଜୁସ୍ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଜ ପରି।
ଏହାକୁ ଫ୍ରୁଟି, ଜୁସ୍, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସମାନ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, କେବଳ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ।
ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ଆଲକୋହଲ କିପରି: ବାହାରୁ ଏହା ସତେଜ ଏକ ଜୁସ୍ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ପ୍ୟାକେଟ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାପର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହାକୁ ସହଜରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗରେ ବୋହି ନିଆଯାଇପାରିବ।
ମୂଲ୍ୟ କେତେ: ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ମଦ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାଚ ବୋତଲରୁ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ଶସ୍ତା କ୍ୱାର୍ଟର-ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ଆକାରରେ, ସମାନ ମଦର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୫ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଆକଳନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ, ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ୬୦ ମିଲି, ୯୦ ମିଲି ଏବଂ ୧୮୦ ମିଲିରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏକ ପାଉଚ୍ ମୂଲ୍ୟ ୬୦ କିମ୍ବା ୭୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା।
କୋର୍ଟ ଏହା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ: ପିଲା କିମ୍ବା କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତେଣୁ କେହି ଏହାକୁ ସହଜରେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ପକେଟରେ ସହଜରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇ ନଥାଏ।