ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡ଼ର ବିକ୍ଷୋଭ
୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୁଲକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆ ଛପା ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହଜାର ହଜାର ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁନାମ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ଏହି କାମକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଏପରି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି। ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟତମ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି। କାଗଜ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ବହୁସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୁଫ୍ରିଡିଂ ନ କରିବା ଭଳି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କାଗଜ ଓ ଛପା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଏକ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏପରି ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଏବଂ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତିନିଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୬ ଜଣ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣିଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।