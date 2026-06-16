ମମତାଙ୍କ ଦଶା ଭୋଗିବେ ଉଦ୍ଧବ: ୬ ସାଂସଦ ବିଦ୍ରୋହୀ! ଦିଲ୍ଲୀରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଡେରା
ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା ୯ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ସାରିଛନ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଘଟଣା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ନଗରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରିପିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରି ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ)(ୟୁବିଟି) ସୁପ୍ରିମେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ୯ରୁ ୬ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନିଜ ହଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ସତରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ୟୁବିିଟି। ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା ୯ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାକି ଚାରି ସାଂସଦ ଆଜି ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଛଅ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବେ। ଏହା ପରେ ଶିବସେନା (ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ)ରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବେ। ଦଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଭାଜନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାଂସଦ ଅନିଲ ଦେଶାଇ ଓ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ୧୯ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଆଶଙ୍କା
ଶିବସେନାର ୬୦ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ତା’ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଏହି ଝଟକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ‘ଅପରେସନ ଟାଇଗର’ର ଚର୍ଚ୍ଚା ବାସ୍ତବରେ ରୂପ ନେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି, କେତେକ ସାଂସଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ହେଲେ ଶିନ୍ଦେ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ; ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ସରିଛି। ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ‘ନମ୍ବର ଗେମ୍’ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସାତଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଶିବସେନା (ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ) କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ର ୯ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି।