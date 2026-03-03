ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଜଣେ ମହିଳା; ମିଳିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୌତୁକ; ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରଲ
ଜଣେ ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟୁଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ସମାନ ଉତ୍ସବରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ବର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର।
ଏହି ଅନନ୍ୟ ବିବାହର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡୁଆଙ୍ଗଡୁଆନ୍ କେଟସାରୋ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଏକାଠି ବିବାହ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ହୋଇଥିଲା।
ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା: ଡୁଆଙ୍ଗଡୁଆନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପଟାୟାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରୋମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପରେ, ସେ ରୋମାନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମ୍ୟାକିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ରୋମାନ ଏବଂ ମ୍ୟାକିଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ, ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ, ତିନିଜଣ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରାଖୋନ୍ ଚାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଉତ୍ସବ ଏକ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିବାହ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାଇ ଶ୍ରୀ ସୁ କ୍ୱାନ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ହାତ ବାନ୍ଧିବା ଉତ୍ସବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଉତ୍ସବ ପରେ, ଦୁଇ ବର ଏକାଠି ପୋଖରୀରେ ଡେଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ପୁରୁଷ ୧ ମିଲିୟନ ବାତ୍ (ପ୍ରାୟ ୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ କଣ କହିଥିଲେ: କନ୍ୟାର ମାଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଝିଅର କଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଡୁଆଙ୍ଗଡୁଆନ ଖୁସି ଏବଂ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡୁଆଙ୍ଗଡୁଆନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହରୁ ତିନି ପିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ନାତିନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଉଭୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ।
ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଡୁଆଙ୍ଗଡୁଆନ ତାଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ବିବାହର ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
କେତେକ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ଚଳଣିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ “ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଧୀନତା” ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ କି ନାହିଁ।