ଗୁମ୍ଫାରୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ, ଏଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଗନ! ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାହା ମିଳିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଡ୍ରାଗନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି ସତରେ ଏବେ ଡ୍ରାଗନ ଅଛି କି ? ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି “ଡ୍ରାଗନ୍ ଘର” । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ମଣିଷର କଳ୍ପନାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ।
ଅଜବ ପ୍ରାଣୀ: ପ୍ରକୃତରେ, ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରାଣୀ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଣ୍ଟା ମିଲିପିଡ୍ ନାମକ ଏହି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖାଯାଇଛି।
ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ରାଗନ୍: ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଡ୍ରାଗନ୍ ପରି ହୋଇଥିବାରୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ର ଘର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଘର:ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀର କିଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ ବୋଲି ବହୁ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ କିଛି ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି।
ଦୁଇଟି ନୂତନ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଜାତି:ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆବିଷ୍କାରରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଡ୍ରାଗନ୍ ସଦୃଶ ଦୁଇଟି ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)