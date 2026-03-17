ସାହିପାରିଲେନି ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଧୋକା, ଡିଭୋର୍ସ ନଦେଇ ମାସକୁ ୮୫ ହଜାରରେ ସ୍ଵାମୀକୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗେଇଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ

ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଧୋକା ପରେ ବିବାହବିଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ, 'ଭଡାରେ ଦେବା'ର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ

By Jyotirmayee Das

Husband Rent: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଏକ ଅଜବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ‘ଭଡ଼ାରେ ଲଗେଇବାକୁ’ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲା ଟିଭି ଶୋ ‘ହୋନ-କ୍ରାସେ’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶୋ’ରେ, ‘ଖୁନ କ୍ୱାଙ୍ଗ’ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ମହିଳା ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ।

ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମୋଡ଼

ମହିଳା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କ କଲେଜ ସମୟରୁ ଏକାଠି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏକ ୮ ବର୍ଷର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଇଥିଲା । ଧିରେ ଧିରେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଇଗନୋର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସତ ଜଣାପଡିବା ପରେ କ’ଣ ହେଲା ?

ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏନେଇ କଥା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ।

ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସ୍ତାବ

ଏହି ସମଗ୍ର କାହାଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୦ ହଜାର ଥାଇ ବାତ୍ (ପ୍ରାୟ ୮୫,୦୦୦) ‘ଭଡ଼ା’ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।

ମାମଲାଟି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ‘ଭଡ଼ାରେ ଦେବା’ ପାଇଁ ଏପରି ଚୁକ୍ତିନାମା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଦେଶର ଆଇନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧ।

ଏହି କାହାଣୀ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି?

ଏହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ କାରଣ, ସାଧାରଣତଃ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ବାଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଏହି ଘଟଣାରେ ପତ୍ନୀ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । କେତେକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପର୍କର ଅବନତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।

