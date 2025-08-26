‘ଝିଅଙ୍କୁ ଯୌତୁକରେ ସୁନା-ରୂପା ନ ଦେଇ, କଟୁରୀ-ଖଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁ’, ପଞ୍ଚାୟତ ଜାରି କଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିଆଗଲା ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିକିଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଇଛି।
ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲାର ମିଟଲି ଗାଁରେ ଏନେଇ ଏକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଠାକୁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେଶରିଆ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହାସଭାର ସଭାପତି ଠାକୁର କୁୱର ଅଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଆମକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୌତୁକରେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଯୌତୁକରେ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଏସବୁ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡା ଏବଂ କଟୁରୀ ଦିଅ।
‘ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ’: ଏହି ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଠାକୁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଠାକୁର କୁନୱର ଅଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ।
ଆମେ କନ୍ୟାଦାନରେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଲୁଟର ଶିକାର ହେବେ। କୌଣସି ଚୋର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଦେବା ଉଚିତ। ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ।
ନିକି ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ତୀବ୍ରତା: ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଏକ ଗାଁରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ନିକିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ଭାଟି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୋଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିକିଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।