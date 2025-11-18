ଠାକୁରାଣୀ ଲୁହା ଖଣିରେ ଲୁଚିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବର ଚାବି କାଠି; ଖଣିର ଉଚିତ ନିଲାମୀ ହେଲେ ମିଳିବ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା !

ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଚିତ ନିଲାମୀ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଓଡିଶା ଏତେ ପଛରେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଚିତ ନିଲାମୀ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଓଡିଶା ଏତେ ପଛରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଠାକୁରାଣୀ ଲୁହା ଖଣି (ବ୍ଲକ୍-ବି) ମୂଳତଃ ୧୯୩୪ ମସିହାରେ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହା ଲଗାତାର ନବୀକରଣ ଏବଂ ମାମଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମେସର୍ସ ସାରଦା ମାଇନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା।

୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ରେ ଶେଷ ଲିଜ୍ ଅବଧୂ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ ତାରିଖରେ W.P.(C) ୨, ୩୧୧୫, ୨୦୨୧ ରେ ଦେଇଥିବା ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲିଜ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଉ ନବୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇପାରିବ।ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପୂର୍ବତନ ଲିଜଧାରୀ ମେସର୍‌ ସାରଦା ମାଇନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୨ ରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ବରୂପ, ଏହି ଖଣି ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାଜସ୍ବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହା ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଆବଣ୍ଟନ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

ବାର୍ଷିକ ୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପରିବେଶଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଥୁବା ଠାକୁରାଣୀ (ବ୍ଲକ୍-ବି) ଖଣିର ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି । ପ୍ରଚଳିତIBM ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଟନ୍ ପିଛା =୪,୦୦୦ ହିସାବରେ, MMDR ଆଇନ ଏବଂ ଖଣିଜ (ନିଲାମ) ନିୟମ ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ନିଲାମ ହେଲେ, ଏଥିରୁ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୟାଲ୍ଟି DMF ଏବଂ NMET ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୩୨,୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।

ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୃଢ଼, ସମନ୍ବିତ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ନ୍ୟାୟିକ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇପଡିଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିର ଉଚିତ ନିଲାମ ହୋଇପାରିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚୁର ରାଜସ୍ୱ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜନ ଅଧିକାର ପରିଷଦର ସଭାପତି ବିଜୟ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

