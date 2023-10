ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓ ରଜନୀକାନ୍ତ ନିଜର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଥଲାଇଭର ୧୭୦’କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । କାହିଁକିନା ଏହି ୨ ସୁପରଷ୍ଟାର ୩୩ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ରବିବାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନର ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ଦୁଇଜଣ ମେଗାଷ୍ଟାରଙ୍କର ଏକ ସଙ୍ଗେ ବିଟିଏସ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି ଓ କହିଛି କି ମୁମ୍ବାଇ ସେଡ୍ୟୁଲର ଶୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଫଟୋ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢାଇ ଦେଇଛି ।

When Superstar and Shahenshah met on the sets of #Thalaivar170 🤩

Reunion on screens after 33 years! 🤗 #Thalaivar170 is gonna be double dose of legends! 💥 @rajinikanth @SrBachchan

Done with MUMBAI Schedule 📍📽️✨@tjgnan @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran… pic.twitter.com/LfyV3rP2JI

— Lyca Productions (@LycaProductions) October 29, 2023