୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡପତ୍ର…ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ?

୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଛାଡପତ୍ର…ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ?
ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ, ତାଙ୍କ ଦଳ, ଟିଭିକେ ଖୁବ ବଢିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟରେ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୭। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିଭିକେର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ବଡ଼ ପରଦାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିଆସୁଥିବା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଏବେ ବାସ୍ତବ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଶା ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ତାମିଲ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ତାମିଲଗା ଭେଟି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୨ ଜୁନ୍ ୧୯୭୪ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ବିଜୟ ଆଜି ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଗାୟକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ରାଜନେତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସିନେମା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା।
ବିଜୟଙ୍କ ପିତା, ଏସ.ଏ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ। ସେ ୧୯୭୦ ଏବଂ ୧୯୮୦ଦଶକରେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ନାଆଲାୟା ଥିରପୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ନାୟକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତେଣୁ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଉପନାମ ଭାବରେ ଯୋସେଫକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉଭୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ବିଜୟଙ୍କ ମାଆ ଶୋଭା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେ ଅନେକ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୋଭା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ବିଜୟଙ୍କର ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଯିଏ ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୁବକ ବିଜୟଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା।
ବିଜୟ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନୀ ଭି.ଭି. ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ (ବିଦ୍ୟା-ବିଜୟ) ର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
VAS ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଫଳ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ।
ଥାଲାପତି ବିଜୟ ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୯ରେ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ନାଲିଙ୍ଗମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତାମିଲ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଜୟଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ।
ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ପୁଭ ଉନାକାଗା”ର ଏକ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଉଭୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିବାହ, ନିକଟରେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ, ଜାସନ ସଞ୍ଜୟ, ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାସନ ସଞ୍ଜୟ “ସିଗ୍ମା” ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପରେ, ଜାସନ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ନାମରୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଉପନାମକୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉପନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ, ବିଜୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ଦିବ୍ୟା ଶାଶାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ “ଥେରୀ” (୨୦୧୬) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଜୟଙ୍କ ଝିଅ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟା ଜଣେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ପଟଲାଇଟରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ, ବିଜୟ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କଳା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରବେଶ ପରିବାରକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି।