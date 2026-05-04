ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସମ୍ପତି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ହୋସ ଉଡିଯିବ
ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ୬୦୩ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି: ସପଥପାଠରେ ଦେଲେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ଏବଂ ଦାମୀ ଜମିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ!
ଚେନ୍ନାଇ : ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ରେ ଏଥର କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ଦ୍ରାବିଡ ରାଜନୀତିର ବଡ ନେତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଲଢେଇ ସୀମିତ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ‘ସୁପରଷ୍ଟାର’ ତଥା ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ପାଦ ଥାପି ଥିବା ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିଜର ନୂଆ କରି ଦଳ ଗଠନ କରିଥିବା ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜାଗାମ’ ସହିତ ବିଜୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।
ବିଜୟ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ପାଳିର ମୁଳଦୁଆ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସେ ତାମିଲନାଡୁର ଦୁଇଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ପେରାମ୍ବୁର ଏବଂ ତ୍ରିଚୀ ଇଷ୍ଟରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ନିଜର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରି ସାରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ କେତେ ସମ୍ପତିର ମାଲିକ :
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଜୟଙ୍କ ମୋଟ ସଂପତି ଏବଂ ବିବରଣୀ କିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ।
ମୋଟ ସଂପତ୍ତି – ୬୦୩ .୨୦ କୋଟି
ଅସ୍ଥାବର ସଂପତ୍ତି – ୪୦୪.୫୮ କୋଟି
ସ୍ଥାବର ସଂପତ୍ତି – ୧୯୮.୬୨ କୋଟି
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ର ଆୟ – ୧୮୪.୫୩ କୋଟି
ତାଙ୍କର ଅଚାଳଚଳ ସଂପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୋଡାଇକନାଲରେ କୃଷି ଭୂମି ସହିତ ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାମୀ ବ୍ୟବସାୟୀକ ଏବଂ ଆବାସିକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି । ବିଜୟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ମାନଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ରହିଛି । ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଆଇ୭ ଏବଂ ବିଏମଡବ୍ଲୁ ୫୩୦ , ଟୋୟୋଟା ଲେକସସ , ଟୋୟୋଟା ଭେଲଫାଏର ।
ଯଦି ଅଳଙ୍କାରର କଥା କହିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୮୮୩ ଗ୍ରାମର ସୁନା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦି ରହିଛି । ସେ ତାଙ୍କ ଶପଥ ପାଠରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରକଥା ଏହା ଯେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବକେୟା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଏବଂ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଗୀତାଙ୍କୁ ୧୨.୬୦ କୋଟି ପିତା ଏସ.ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ୩.୦୨ କୋଟି ଏବଂ ମା’ ଶୋଭା ଶେଖରଙ୍କୁ ୮.୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଟିଭିକେ ମହାସଚିବ ଏନ. ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ୩ କୋଟି ।
କୋକିଲାମ୍ବଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟୋନିୟସ ବ୍ରିଟୋଙ୍କୁ ₹୨୦-୨୦ କୋଟି ଲେଖାଏଁ, ସେହିପରି ବିଦ୍ୟା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ₹୫.୮୪ କୋଟିର ଅଗ୍ରିମ ଦିଆଯାଇଛି।