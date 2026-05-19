ଯିଏ କରାଇଥିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା, ସେହି LTTE ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ, କହିଲେ- ‘ସ୍ମୃତି ସବୁ ହୃଦୟରେ…’
ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଭିକେ (TVK) ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ତାମିଲ ଇଲମ (LTTE) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭି. ପ୍ରଭାକରନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଭିକେ (TVK) ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ତାମିଲ ଇଲମ (LTTE) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭି. ପ୍ରଭାକରନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ମୁଲ୍ଲିଭାଇକ୍କଲର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବୁ! ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପାରିରେ ରହୁଥିବା ଆମର ତାମିଲ ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଠିଆ ହେବୁ।’
ଭାରତରେ LTTE ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ବିଜୟ ସୋମବାର (୧୮ ମେ’) ଦିନ ‘ମୁଲ୍ଲିଭାଇକ୍କଲ ସ୍ମୃତି ଦିବସ’ ଅବସରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ତାମିଲ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକଜୁଟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିଜ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ LTTE ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଭାକରନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏକ୍ସ (X) ରେ କଲେ ପୋଷ୍ଟ
முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுகளை இதயத்தில் ஏந்துவோம்! கடல் கடந்து வாழும் நம் தமிழ்ச் சொந்தங்களின் உரிமைகளுக்காக எப்போதும் துணை நிற்போம்!
— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 18, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଲ୍ଲିଭାଇକ୍କଲର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବା। ଆମେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆମର ତାମିଲ ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବୁ।’ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ ତାମିଲମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୮ ମେ’କୁ ‘ମୁଲ୍ଲିଭାଇକ୍କଲ ସ୍ମୃତି ଦିବସ’ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ମୁଲ୍ଲିଥିଭୁ ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ‘ମୁଲ୍ଲିଭାଇକ୍କଲ’ରେ ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ତାମିଲ ଇଲମ (LTTE) ମୁଖ୍ୟ ଭି. ପ୍ରଭାକରନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୧୮ ମେ ୨୦୦୯ରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ଜାତିସଂଘର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪୦,୦୦୦ ରୁ ୭୦,୦୦୦ ତାମିଲ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ମୁଲ୍ଲିଭାଇକ୍କଲ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ କଷ୍ଟର ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଗଲା।
ସାଧାରଣତଃ ତାମିଲନାଡୁର ଶାସକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାକରନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସରକାର ଏଲଟିଟିଇ (LTTE) ସମର୍ଥକ ହେବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।