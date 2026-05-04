କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତି ଥାଲାପତି ବିଜୟ; ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ’ଣ; ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!
ଥାଲାପତି ବିଜୟ ପ୍ରକୃତ ନାମ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରୁ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ପୁରା ଓଲଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ବିପୁଳ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ତୃଣମୂଳ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଏହି ପରଦା ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଏବଂ ଧର୍ମ ଜାଣନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ, ବିଜୟ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂରା ନାମ ହେଉଛି ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ପରିଚୟ। ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାରକାଙ୍କ ପରେ, ଯଦି କୌଣସି ଅଭିନେତା ତାମିଲ ସିନେମାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ।
ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ସେ କଲିଉଡ୍, ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ବିଜୟଙ୍କ ଧର୍ମ: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥାଆନ୍ତି। ବିଜୟ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭେଲାଲାର ଜାତିର ଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପିତା, ଏସ.ଏ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ତାମିଲ ସିନେମାର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ମାଆ, ଶୋଭା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା। ବିଜୟ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଲାଳନପାଳନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଥାଲାପତି ହେବାର କାହାଣୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଥାଲାଇଭା (ବସ୍) ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କୁ ଉଲାନୟାଗନ୍ (ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ହିରୋ) କୁହାଯାଏ।
ବିଜୟଙ୍କୁ ଥାଲାପତି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ରାସିଗାନ୍” ର ସଫଳତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ “ଇଲାୟାଥାଲାପତି ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ “ଛୋଟ ସେନାପତି”। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଟଲିଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ମେର୍ସଲ୍” ସହିତ, ତାଙ୍କ ନାମରୁ “ଇଲା” କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ କେବଳ “ଥାଲାପତି” ହୋଇଗଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ “କମାଣ୍ଡର”।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ପରଦାରେ ରାଜ କରିବା ପରେ, ବିଜୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK) ନାମକ ନିଜର ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାଚନ ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜନ ସମର୍ଥନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ତାମିଲନାଡୁରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବେ।
ତାଙ୍କ ରାଲିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ନାୟକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିନେମାରୁ ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ପ୍ରମାଣ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।