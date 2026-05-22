ବିରାଟଙ୍କଠାରୁ ଖାସ୍ ଉପହାର ପାଇଲେ ଥଲପତି ବିଜୟ

ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେ ତାରକା 'ଥଲପତି ବିଜୟ' ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ଉପହାର ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ମିଳିଛି। ବିଜୟ, 'କିଙ୍ଗ କୋହଲି'ଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଟକୁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଉପହାରର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭେଙ୍କଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ବିଜୟର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ପାଇବା ପରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ମିଳିଛି। ଏମଆରଏଫ (MRF) ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ବିଜୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏମଆରଏଫ ଟିମ୍ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କମ୍ପାନୀର ସିଏମଡି କେ.ଏମ୍. ମାମ୍ମେନ୍, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ ମାମ୍ମେନ୍ ଏବଂ ଏମଡି ରାହୁଲ ମାମ୍ମେନ୍ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାମିଲନାଡୁରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଜୟ ବେଶ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଟୋରେ ବିଜୟ ଏକ ମୋନୋକ୍ରୋମ ସୁଟ୍ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପକାଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭେଙ୍କଟ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ୨୦୨୪ ଫିଲ୍ମ ‘ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍’ (GOAT) ର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ‘TN 07 CM 2026’ ଲେଖାଥିଲା। ଏହା ବିଜୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ।

ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ୧୯୮୪ରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୯୨ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଫଳ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ପରେ, ସେ ୨୦୨୪ରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝଗମ୍’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ‘ଜନ ନାୟକନ୍’ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିବିଏଫସି (CBFC) ସହିତ ବିବାଦ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଲିକ୍ କାରଣରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

