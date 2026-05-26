ନିଜ ଦମରେ ସରକାର ଚଲାଇବେ ଥଲାପତି ବିଜୟ, ଚାଲିବନି କାହାରି ମନମାନି! ପୁଣି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ AIADMK ବିଧାୟକ
AIADMKର ଚତୁର୍ଥ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଥଲାପତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାରରେ ବସିବା ପରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ AIADMK ବିଧାୟକ ଏସକି ସୁବ୍ବିୟା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
AIADMK ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର (୨୬ ମଇ) ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଚାରି ଜଣ AIADMK ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡିଲେ:
ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ AIADMK ବିଧାୟକ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦଳତ୍ୟାଗର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଅନେକ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି।
ସୁବାୟା ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଭି. ଶାନମୁଗମ ଏବଂ ଏସ୍.ପି. ଭେଲୁମାନୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ୍ (ଟିଭିକେ) ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।
TVKରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି:
ସୋମବାର (୨୫ ମଇ) ଦିନ ତିନି ଜଣ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଶାସକ ଦଳ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗାଥମ୍ କୁମାରଭେଲ୍, ପି. ସତ୍ୟବାମା ଏବଂ ଏସ୍. ଜୟକୁମାର ସାମିଲ ଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦଳର ଚିହ୍ନରେ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିଭିକେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଟିଭିକେ ୧୦୭ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିଭିକେ ୨୩୩ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୧୦୭ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବିଜୟ ତ୍ରିଚି ପୂର୍ବ ଆସନ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ଯଦିଓ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୧୮ ଆସନର ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେଲା:
କଂଗ୍ରେସ ଟିଭିକେ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସରକାରରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଥିଲା। ଭିସିକେ ଏବଂ ଆଇୟୁଏମଏଲ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟିଭିକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିପିଆଇ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ସରକାର ବାହାରୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ।