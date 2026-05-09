ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେମିତି ଥିଲେ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ୧୦ମ ମାର୍କସିଟ୍! ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଦଶମ ମାର୍କସିଟ୍...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଥାଲାପତି ବିଜୟ। ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତାମିଲାଗା ଭେଟି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ)ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କସିଟ୍ ( ଥଲାପତି ବିଜୟ ଦଶମ ମାର୍କସିଟ୍) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ।
ଥାଲାପତି ବିଜୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ: ଭାଇରାଲ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟପର୍ ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ୧୧୦୦ ରୁ ୭୧୧ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୬୫% ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏହି ମାର୍କସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି କେବଳ ମାର୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ନାହିଁ। ମାର୍କସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ଗଣିତରେ ଥିଲା, ସେ ୨୦୦ ରୁ ମାତ୍ର ୯୫ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ: ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ତାମିଲରେ ଥିଲା। ସେ ତାମିଲରେ ୨୦୦ ରୁ ୧୫୫ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ। ସେ ଇଂରାଜୀରେ ୨୦୦ ରୁ ୧୩୩ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ। ସେ ବିଜ୍ଞାନରେ ୩୦୦ ରୁ ୨୦୬ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ୨୦୦ ରୁ ୧୨୨ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ବିଜୟ ୧୧୦୦ ରୁ ୭୧୧ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ।
ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଫାତିମା ସ୍କୁଲରୁ ପାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇର ଭିରୁଗମ୍ବକମରେ ଥିବା ବାଲାଲୋକ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସେ ଲୋୟୋଲା କଲେଜରେ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ, ସେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା।