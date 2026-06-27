ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ‘ଜନନାୟକନ’ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ; ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳୁଛନ୍ତି BJP-DMK
ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଲ’ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ 'କେଭିଏନ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ' ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି। ନାରାୟଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜନନାୟକ'ର ପ୍ରଯୋଜକ (ନିର୍ମାତା) ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।"
Tamil Nadu : ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ‘ଜନନାୟକନ୍’ର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ତଥା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କେ. ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ ବିଜୟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଜୁନ୍ ୨୩ରେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପଦବୀକୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳ- ଡିଏମକେ (DMK), ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ଏବଂ ବିଜେପି (BJP) ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ତାମିଲଗା ମୁନେତ୍ର କାଜାଗମ (TVK) ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
କିଏ ଏହି କେ. ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ?
ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଲ’ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ‘କେଭିଏନ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ’ (KVN Productions)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି। ନାରାୟଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଜନନାୟକ’ର ପ୍ରଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେନସର ବୋର୍ଡର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରି ନାହିଁ।”
ଥଳାପତି ବିଜୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲା ବିଜେପି
ଭାଜପାର ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ନୈନାର ନାଗେନ୍ଦ୍ରନ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ତାମିଲ ଭାଷା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ।
ନାଗେନ୍ଦ୍ରନ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର)ରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାମିଲନାଡୁ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ସଦୃଶ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କିଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ମାତୃଭାଷା ତାମିଲ ଏବଂ ଆମ ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାମିଲନାଡୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ?’
ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେହେତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି, ନା ଏହା ପଛରେ କଂଗ୍ରେସର ଚାପ ରହିଛି?’
ବିଜୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଡିଏମକେ କ’ଣ କହିଲା?
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି ଡିଏମକେ ନେତା ତିରୁଚି ଶିବା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ନାରାୟଣନ ମେକେଦାତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାମିଲନାଡୁ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ ତ, ଏହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ତ?
ଶିବା Xରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ ମେକେଦାତୁଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଡେଲଟା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏବେ ଜନସାଧାରଣ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ଅଟନ୍ତି।’
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି କରିବେ- ଏଆଇଏଡିଏମକେ
ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶାସନକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ‘ପ୍ରକ୍ସି ସରକାର’ (ଛାୟା ସରକାର) ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେକେଦାତୁ ବନ୍ଧ ବିବାଦ ଉପରେ ତାମିଲନାଡୁର ଅଧିକାରକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି।