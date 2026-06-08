ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍, ସେପଟେ DMKର ରାଗ ପଞ୍ଚମ ଘରେ
କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଥଲାପତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିଭିକେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସନ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଡିଏମକେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକରୁ ଓହରି ଯିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଡିଏମକେ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି।
ଟିଭିକେର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା। ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ନେତା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆସନଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ହେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଥିଲେ।
ବିଜୟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ଇଙ୍ଗିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରବୀଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି।
ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବିଜୟଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଟିଭିକେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସନ ଦେଇ ଏକ ସନ୍ଦେସ ଦେଲେ:
ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନୁମାନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଟିଭିକେ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଆବଣ୍ଟନ କରି ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମତଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିଭିକେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟଙ୍କ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଦଳ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।
ବିଜୟଙ୍କୁ DMKର ନିଶାନା:
ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଇ ବିଜେପି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଟିଭିକେ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଡିଏମକେ।
ଡିଏମକେ ମୁଖପାତ୍ର ସରଭାନନ ଫେସବୁକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଟିଭିକେର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ।”
ଡିଏମକେ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରୁ ବାହାରିଗଲା:
ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏମକେର ମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଟିଭିକେର ପ୍ରବେଶ ଡିଏମକେର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଟିଭିକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ।