ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ ଜେସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ‘ସିଗ୍ମା’ ରିଲିଜ୍‌ରେ ବିଳମ୍ବ, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶା

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ ଜେସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ସିଗ୍ମା' (SIGMA) ର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

By Priyanka Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ ଜେସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ‘ସିଗ୍ମା’ (SIGMA) ର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ଜେସନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ନିରାଶ କରିଛି।’ସିଗ୍ମା’ ଜେସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟ-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଜେସନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିବା ଖବର ପରେ ଫ୍ୟାନ୍‌ମାନେ ଏବେ ନୂଆ ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଥଲପତି ବିଜୟ ନିଜର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ‘ଜନ ନାୟକନ୍’ (Jan Naayakan) କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫିଲ୍ମ ‘ସିଗ୍ମା’ର ନୂଆ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ।

You might also like More from author
More Stories

୬ଟି ସହରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷିଲା…

ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ବସିବ…

ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆମକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଭଳି…

ଘରୋଇ କଳି କଣ ଏମିତି ହୋଇପାରେ? ମୋବାଇଲ ଫିଙ୍ଗି…

1 of 8,712