ଦେଖନ୍ତୁ (Video) ଜମ୍ମୁରେ Thar ତାଣ୍ଡବ: ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପରେ ପଛୁଆ କାର୍ ଆଣି ଚଢ଼େଇଦେଲା

ଜମ୍ମୁ: ଜମ୍ମୁରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଥାର ଆରୋହୀ ଗାନ୍ଧୀନଗର ସହରର ପଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଜମ୍ମୁରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ରବିବାର (୨୭ ଜୁଲାଇ)ର।

ଏହି ଧକ୍କା ପରେ, ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ କାର ଚାଲାକ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣା ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧକ୍କା

ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଥର ଆରୋହୀ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଟକିଗଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଥର ଆରୋହୀ ଗାଡ଼ିକୁ ପଛୁଆ ନେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧକ୍କା ଦେଲେ।

ଏହି ଧକ୍କା ପରେ, ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯାହା ପରେ ଥାର ଆରୋହୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା।

କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପରେ, ଦୁହେଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ଥାର ଗାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଡାକ୍ତର ଖାନା ନେଇଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ିକୁ ପଛକୁ ବୁଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୀଡିତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ଡ୍ରାଇଭର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଜମ୍ମୁ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

In Jammu, the ‘Thar’ overtakes & then comes back and hits an old man riding a scooty. No sense of guilt or concern shown. It’s sad to see how heartless the young generation is becoming. Where is the humanity? pic.twitter.com/vM9fLVKRTz

— Salman Nizami (@SalmanNizami_) July 28, 2025