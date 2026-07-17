ଦେଶର ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ଢ଼ାଳିବା ମନା, ଫୁଲରେ ପସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ

ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢ଼ାଳିବା ମନା।

By Subhasmita Das

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଯିଏ କେବଳ ଜଳ ଅର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

ହେଲେ ପୂଜା ସମୟରେ ପାଣି ସହିତ ଫୁଲ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଏପରି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପ୍ରଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ? ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚା ଅଖିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେବଳ ଟ୍ରଫି ଆଉ ମେଡାଲ ନୁହେଁ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍…

ହୁଗୁଳା ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ…

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚା ଅଖିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ଋଷିକେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।

ଏଠାରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାରଦରେ ତିଆରି। ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ; ବରଂ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।

ନାଗା ସାଧୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ:

ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚା ଅଖିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ୧୧.୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା।

ନାଗା ସାଧୁମାନେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ପାରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାବା ୧୦୦୯ ଭଗତ ଜୀ ମହାରାଜ ୧୧.୫ ଫୁଟର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଏକ ପାରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ନାଗା ସାଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପାରଦକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ମହାପୂଜା ୧୫ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ:

ଋଷିକେଶର ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚା ଅଖିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଏକ ରୂପାର ଆବରଣ ଲଗାଯାଏ। ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ; ବରଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି।

ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ଏକ ମହାପୂଜା (ମହାନ ରୀତି) ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ମହାପୂଜା ସମୟରେ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ଏବଂ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

କେବଳ ଟ୍ରଫି ଆଉ ମେଡାଲ ନୁହେଁ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍…

ହୁଗୁଳା ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ…

’ମୁଁ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ିଦେବି..’, ସନ୍ୟାସ ଗୁଜବ…

Google Mapsରେ ଥିବା Blue Lineର ଅସଲ କାମ…

1 of 18,314