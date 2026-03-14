ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ବୁଲୁଛି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି, ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ଆଉ ଏବେ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ…

ମୁମ୍ବାଇର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି। ନଜର ଥାଉକି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନ୍ ର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାରତ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ।

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ କମାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ, ଏକ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହାତରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ସେହି ପରାଜୟ ପରେ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ତାଙ୍କ ନିଜର ଭୁଲ ଥିଲା।

