୩୦% ମୁସଲିମ୍ ଭୋଟ୍ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭାଗ୍ୟ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ରହିଛି ସତ୍ତାର ଚାବିକାଠି
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ରେ ୩୦% ରୁ ଅଧିକ ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଆସନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣିତକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ୨୦୨୧ରେ ଟିଏମସି ଏହି ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଆସନଗୁଡ଼ିକୁ ଜିତିଥିଲା; ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥର ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା କିଭଳି କ୍ଷମତାର ଚାବିକାଠି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଂଖ୍ୟିକ ଗଣିତ, ବିଶେଷ କରି ‘ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ’ ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ରାଜ୍ୟର ୨୯୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ସତ୍ତା ବା କ୍ଷମତାର ଚାବିକାଠି ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ, ୨୦୨୧ରେ ଏହି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନରେ ନିଜର ସତ୍ତା ବଞ୍ଚାଇଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC), କ’ଣ ଏଥରର ଏହି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିଜର ଏକାଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ?
ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟର ୩୦% ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨୯୪ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୮୯ଟି ଆସନ ଏପରି ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୦% ର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି।
କିଛି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୨୯୪ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୫ ରୁ ୧୧୦ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଏପରି ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହି ୩୦% ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଚାରିକ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରାୟ ୧୧୨ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୫% ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାମପନ୍ଥୀ ସମ୍ମୁଖ (ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୧ରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏହି ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ରଣନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୧, ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୧ରେ କ୍ରମାଗତ ତିନିଥର ବିପୁଳ ବହୁମତ ସହ କ୍ଷମତାରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସି ୩୦% ରୁ ଅଧିକ ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ପ୍ରାୟ ୮୫ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୭୫ଟିରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ‘ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ୨୦୨୧ ଏଗଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୭୫% ମୁସଲିମ୍ ଭୋଟର ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଟିଏମସିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଘବଦ୍ଧ ସମର୍ଥନ ହିଁ ବିଜେପିର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଚାରକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ, ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିଏମସିର ପ୍ରଭାବ ବେଶ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ୨୨ଟି ଆସନରୁ ଟିଏମସି ୨୦ଟିରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ମାତ୍ର ୨ଟି ଆସନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିନଥିଲା। ସେହିଭଳି ମାଲଦାର ୧୨ଟି ଆସନରୁ ଟିଏମସି ୮ଟି ଓ ବିଜେପି ୪ଟି, ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରରେ ଟିଏମସି ୭ଟି ଓ ବିଜେପି ୨ଟି, ବୀରଭୂମର ୧୧ଟି ଆସନରୁ ଟିଏମସି ୧୦ଟି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣାର ୩୧ଟି ଆସନରୁ ଟିଏମସି ୩୦ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହି ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପାଚେରି ଭଳି କାମ କରୁଛି। ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ୩୦% ରୁ ଅଧିକ ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଯେଉଁ ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ସେଠାରେ ବିଜେପିର ‘ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍’ ୪୨% ରହିଥିଲା (୭୭ଟି ଆସନରୁ ୩୩ଟି ଜିତିଥିଲା)। ମୁସଲିମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିଶତ ଯେତିକି ବଢ଼ିଥିଲା, ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତିକି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
୨୦୨୬ର ନିର୍ବାଚନୀ ପରିସ୍ଥିତି ୨୦୨୧ର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏବଂ ଜଟିଳ ମନେହେଉଛି। ଏଥର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବହୁଳ ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ଟିଏମସିର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେନ୍ଧି ମାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ବାମପନ୍ଥୀ ସମ୍ମୁଖ ପିରଜାଦା ଆବ୍ବାସ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ ସେକୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ’ (ISF) ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଇଏସଏଫ୍କୁ ୩୦ଟି ଆସନ ମିଳିଛି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିଏମସିକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାମଦଳ ସହ ରହିବା ପରେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ମାଲଦା ଏବଂ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଭଳି ନିଜର ପୁରୁଣା ଗଡ଼କୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଟିଏମସିର ଭୋଟ୍ ଆଧାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର ଭଳି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓଓ୍ୱୈସିଙ୍କ ଏଆଇଏମଆଇଏମ୍ (AIMIM) ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି।
ନିର୍ବାଚନୀ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପିକୁ ବଙ୍ଗଳା ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବହୁଳ ଆସନଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ହେବ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଆସନରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ଆଇଏସଏଫ୍ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ୫% ରୁ ୧୦% ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଟିଏମସିର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ କମିଯିବ। ଏହି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଢ଼େଇର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ବିଜେପିକୁ ମିଳିପାରେ, ଯିଏ କି ନିଜର ୩୮% ସ୍ଥିର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ (ହିନ୍ଦୁ) ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି।