ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ୫ ଖେଳାଳି, ଇତିହାସ ରଚିବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

ଜୁନ୍ ମାସରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି ବୈଭବ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୫୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କୁ ଭାରତର ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି। ଯଦି ବୈଭବ ଏହି ପ୍ରକାରର ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦିନ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାଳକକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ଦେଖିବେ।

ଏହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହେବାର ରେକର୍ଡ କିଏ ରଖିଛି।

ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ:

ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ରେକର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ହସନ ରଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଜଣେ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ହସନ ୧୪ ବର୍ଷ ୨୨୭ ଦିନ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

ସେ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବାଂଲାଦେଶର ମହମ୍ମଦ ସରିଫ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ୧୫ ବର୍ଷ ୧୧୬ ଦିନ ବୟସରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

ଏହି ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଉ ଏକ ନାଁ ରହିଛି: ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାକ ୧୯୫୯ ମସିହାରେ ୧୫ ବର୍ଷ ୧୨୪ ଦିନ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ରେକର୍ଡ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଯିଏ ୧୬ ବର୍ଷ ୨୦୫ ଦିନ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

୧୪ ବର୍ଷ, ୨୨୭ ଦିନ – ହସନ ରଜା – ପାକିସ୍ତାନ

୧୫ ବର୍ଷ, ୧୧୬ ଦିନ – ମହମ୍ମଦ ସରିଫ – ବାଂଲାଦେଶ

୧୫ ବର୍ଷ, ୧୨୪ ଦିନ – ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାକ – ପାକିସ୍ତାନ

୧୬ ବର୍ଷ, ୧୨୭ ଦିନ – ଆକିବ ଜାଭେଦ୍ – ପାକିସ୍ଥାନ

୧୬ ବର୍ଷ, ୨୦୫ ଦିନ – ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର – ଭାରତ

ଇତିହାସ ରଚିବେ ବୈଭବ:

କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି।

ଭାରତ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଜୁନ୍ ୨୮ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ, ବୈଭବ ୧୫ ବର୍ଷ ୧୦୦ ଦିନ ବୟସ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିନଥିବେ।

ଯଦି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବେ ଯିଏକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି।

