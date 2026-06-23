ବିଶ୍ୱକପ୍ର ୬୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଆଜି ବି ଅତୁଟ, ମେସି-ରୋନାଲ୍ଡୋ କେହି ବି ଭାଙ୍ଗିପାରି ନାହାନ୍ତି
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଏବେ ଲିଓନେଲ ମେସି ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ କରିବାର ରେକର୍ଡଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି।
FIFA World Cup 2026 : ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ରୋମାଞ୍ଚ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେଂ ଏକ ଏକ କରି ରାଉଣ୍ଡ-ଅଫ୍-୩୨ର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି, ଯିଏ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୫ଟି ଗୋଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମେସି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ କରିବା କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଜଷ୍ଟ ଫଣ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନାମ ଆସିଥାଏ।
ଫ୍ରାନ୍ସର ମହାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଜଷ୍ଟ ଫଣ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଗତ ୬୮ ବର୍ଷ ହେବ କାଏମ ରହିଛି। ସେ ୧୯୫୮ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏକାକୀ ୧୩ଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସେ ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ଫଣ୍ଟେନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିକରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇଗଲା।
ଜଷ୍ଟ ଫଣ୍ଟେନ୍ କାହିଁକି ବନିପାରିଲେ ନାହିଁ ସର୍ବକାଳୀନ ବାଦଶାହା?
ଲିଓନେଲ ମେସି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୨ଟି ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ସେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ କରିବାର ମିରୋସ୍କାଭ କ୍ଲୋଜ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ମେସି ନିଜର ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଷ୍ଟ ଫଣ୍ଟେନ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୧୩ଟି ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କାହିଁକି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ?
ପ୍ରକୃତରେ, ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲିଗ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଫଣ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଡବଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିଟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ୧୯୬୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫଣ୍ଟେନ୍ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଫୁଟବଲ୍ର ଏକ ଉଦୀୟମାନ ତାରକାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା।